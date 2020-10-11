В центре Минска столкновения протестующих с силовиками

Столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур прошли в воскресенье в центре белорусской столицы, у стелы «Минск — город-герой».
У стелы собрались несколько сотен демонстрантов, когда на площадь приехали автозаки. Из машин выбежали сотрудники силовых структур, которые начали разгонять манифестантов с применением дубинок и задерживать их. Протестующие принялись забрасывать силовиков попавшими под руку предметами.
Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих у стелы. При этом сотрудники правоохранительных органов в массовом порядке задерживали мужчин, женщин почти не трогали. Командир ОМОНа призвал участвующих в демонстрации женщин разойтись по домам.
Сотрудники правоохранительных органов также применили водометы для разгона колонны протестующих, которые направлялись от Дворца спорта в сторону проспекта Независимости. Помимо водометов, были применены светошумовые гранаты, и люди стали разбегаться.
Задержания прошли и в районе кафедрального собора Сошествия Святого Духа. Толпа стала рассеиваться по окрестным дворам.
До начала марша в столице были задержания журналистов. Потом прошли задержания на проспекте Победителей и у Дворца спорта. Есть задержания в других городах Беларуси.
Напомним, что в соседней стране продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.
Евросоюз и некоторые другие страны не признали результаты выборов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016