В центре Минска столкновения протестующих с силовиками

Столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур прошли в воскресенье в центре белорусской столицы, у стелы «Минск — город-герой».

У стелы собрались несколько сотен демонстрантов, когда на площадь приехали автозаки. Из машин выбежали сотрудники силовых структур, которые начали разгонять манифестантов с применением дубинок и задерживать их. Протестующие принялись забрасывать силовиков попавшими под руку предметами.

Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих у стелы. При этом сотрудники правоохранительных органов в массовом порядке задерживали мужчин, женщин почти не трогали. Командир ОМОНа призвал участвующих в демонстрации женщин разойтись по домам.

Сотрудники правоохранительных органов также применили водометы для разгона колонны протестующих, которые направлялись от Дворца спорта в сторону проспекта Независимости. Помимо водометов, были применены светошумовые гранаты, и люди стали разбегаться.

Задержания прошли и в районе кафедрального собора Сошествия Святого Духа. Толпа стала рассеиваться по окрестным дворам.

До начала марша в столице были задержания журналистов. Потом прошли задержания на проспекте Победителей и у Дворца спорта. Есть задержания в других городах Беларуси.

Напомним, что в соседней стране продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Евросоюз и некоторые другие страны не признали результаты выборов.