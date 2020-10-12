Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Двум белорусским оппозиционерам, встречавшимся в СИЗО 10 октября с президентом Александром Лукашенко, изменили меру пресечения. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», передает Tut.by.

На свободу вышли координатор оппозиционного штаба Виктора Бабарико бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Оба они сидели рядом с Лукашенко на прошедшей встрече.

Воскресенский рассказал, что после выхода из СИЗО займется подготовкой поправок в Конституцию. Кроме того, ему поручили изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Встреча с Лукашенко, по его словам, прошла конструктивно.

Рабцевич сообщил, что продолжит заниматься бизнесом в рамках сотрудничества с белорусским Парком высоких технологий.

По информации «Радио Свобода», Юрию Воскресенскому заменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщила его жена Алеся.

Встреча Лукашенко с арестованными членами белорусской оппозиции прошла в субботу в СИЗО КГБ. На ней присутствовали в том числе бывший глава Белгазпромбанка, считавшийся главным соперником Лукашенко на выборах президента, Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова, Юрий Воскресенский.

Лукашенко общался с оппозиционерами более четырех часов, чтобы «услышать мнения всех». Участники встречи решили не раскрывать детали беседы.

Протесты в стране начались 9 августа после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Оппозиция не признала их итогов и сформировала координационный совет, который должен был передать Тихановской власть до проведения новых выборов.

Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти, а Конституционный суд признал новый орган незаконным. Оппозиция неоднократно отвергала обвинения в попытке захватить власть в стране незаконным способом.