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В ОПЗЖ раскол: вместо Бойко – Медведчук

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В ОПЗЖ раскол: вместо Бойко – Медведчук

В разгар предвыборной гонки за места в местные советы, во второй по уровню поддержки граждан партии Украины «ОПЗЖ» произошел раскол. Как сообщают «Вести», со ссылкой на экс-депутата Владимира Олейника, кум главы Кремля задумал стать президентом Украины.

Комментируя встречу двух государственных деятелей, Олейник заметил, что Путин в своих надеждах на восстановление отношений между российским и украинским народом обращался не только к главе политсовета «ОПЗЖ», но и ко всем политическим силам на Украине.

«В последнее время Владимир Владимирович обращается и к действующему руководству страны, и к ее народу, который также является самостоятельным субъектом политики. Ведь это именно народ выбирает власть, и Путин как бы говорит ему: «Если у вас будет нормальное, вменяемое правительство и хороший президент, то мы готовы снова стать близкими друзьями», — заявил экс-нардеп.

По данным инсайдов телеграмм-канала «Кремлевский мамковед», никакой пророссийской партии — «ОПЗЖ» — в едином варианте больше не существует. Медведчук окончательно поссорился с группой Левочкин-Фирташ.

То, что накануне дня рождения российского президента Владимира Путина появилось сообщение о его встрече с главой политсовета «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком — кремлевский сигнал о том, какого украинского лидера хотели бы видеть в Кремле.

Экс-депутат Олейник объяснил, что больше всего в своей «восточноевропейской политике» Запад боится тандема Путина и Медведчука, который возможен, если народ Украины выберет последнего главой своего государства.

«У них есть свой устоявшийся формат общения, длительные и весьма доверительные отношения: напомню, что когда Медведчук обращался к российскому президенту по вопросам обмена военнопленными, они решались намного быстрее! То же самое будет и с экономикой, и с финансовой поддержкой со стороны Москвы, если во главе украинского государства будет стоять лидер «ОПЗЖ», — заявил Олейник.

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По данным последнего социологического исследования группы «Рейтинг» за 08 октября 2020 года, «ОПЗЖ» имеют 12,6% поддержки избирателей перед выборами в местные советы, которые пройдут в Украине 25 октября.

Владимир Путин, Юрий Бойко, Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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