У Лукашенко готовы применить боевое оружие против участников акций протеста

Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил в понедельник о готовности применить боевое оружие сотрудниками правоохранительных органов «для поддержания порядка в Минске».

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — заявил он в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Как заявил Казакевич, ведомство отмечает «постепенное затухание протестного движения как по территории, так и по массовости». Однако минские протесты, по оценкам МВД, радикализировались. «Свидетельства тому — акции в столице в минувшее воскресенье: еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — добавил первый замминистра. По его словам, Беларусь «пытаются ввергнуть в хаос девяностых, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции».

Ранее в понедельник пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова сообщила, что, по данным ведомства, в акциях протеста 11 октября в Беларуси приняли участие около 11 тысяч человек, в результате правоохранителями было задержано 713 человек.