В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть от повторного заболевания COVID-19

В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. Агентство BNO News отмечает, что это первая смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире.

По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.

Пожилая женщина поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем ранее в этом году. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.

Почти два месяца спустя у жительницы Нидерландов снова повысилась температура, она жаловалась также на кашель и одышку. За два дня до ухудшения самочувствия женщина начала новый курс химиотерапии. Ее госпитализировали.

Пациентка вновь получила положительный результат теста на наличие COVID-19. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.

Ученые сравнили оба теста и установили, что генетические составы вируса различаются, что подтверждает, что женщина была повторно инфицирована коронавирусной инфекцией.

Ученые говорят, что возможность повторного заражения коронавирусом зависит от индивидуальных особенностей человека и уточняют, что при ослабленном иммунитете антитела могут не вырабатываться в достаточном количестве

Впервые случай повторного заражения коронавирусом выявили ученые в Гонконге. У 33-летнего мужчины вновь был обнаружен COVID-19 спустя почти пять месяцев после заражения. Позднее о случае повторного инфицирования сообщили в США. Там дважды заразился коронавирусом 25-летний житель штата Невада.