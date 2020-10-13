В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть от повторного заболевания COVID-19

В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом. Агентство BNO News отмечает, что это первая смерть от повторного заболевания COVID-19 в мире.
По данным агентства, пациентка, 89-летняя женщина, страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.
Пожилая женщина поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем ранее в этом году. Она сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. Женщина провела в больнице пять дней, после чего симптомы, кроме усталости, исчезли, и ее выписали.
Почти два месяца спустя у жительницы Нидерландов снова повысилась температура, она жаловалась также на кашель и одышку. За два дня до ухудшения самочувствия женщина начала новый курс химиотерапии. Ее госпитализировали.
Пациентка вновь получила положительный результат теста на наличие COVID-19. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.
Ученые сравнили оба теста и установили, что генетические составы вируса различаются, что подтверждает, что женщина была повторно инфицирована коронавирусной инфекцией.
Ученые говорят, что возможность повторного заражения коронавирусом зависит от индивидуальных особенностей человека и уточняют, что при ослабленном иммунитете антитела могут не вырабатываться в достаточном количестве
Впервые случай повторного заражения коронавирусом выявили ученые в Гонконге. У 33-летнего мужчины вновь был обнаружен COVID-19 спустя почти пять месяцев после заражения. Позднее о случае повторного инфицирования сообщили в США. Там дважды заразился коронавирусом 25-летний житель штата Невада.
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