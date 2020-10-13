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Johnson&Johnson остановила тесты вакцины от COVID из-за болезни участника

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Johnson&Johnson остановила тесты вакцины от COVID из-за болезни участника

Фармацевтическая компания Johnson & Johnson временно приостановила введение доз вакцины от COVID-19 в рамках третьей фазы испытаний препарата из-за «необъяснимой» болезни участника исследований, говорится в сообщении компании.

Исследованиями заболевания занимается независимый Совет по мониторингу данных и безопасности участников исследований (DSMB), а также медики самой компании, заявили в Johnson & Johnson.

В компании подчеркнули, что неблагоприятные события являются ожидаемыми при проведении клинических исследований, поэтому на такой случай существуют инструкции. Это гарантирует, что исследования могут быть остановлены, если случится что-то, предположительно связанное с исследуемыми препаратами, говорится в сообщении.

Компания приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат производит компания Janssen, которая входит в Johnson & Johnson. Предполагалось, что в исследованиях примут участие до 60 тыс. добровольцев с трех континентов. Компания намеревалась проверить эффективность одной дозы вакцины в предотвращении заболевания COVID-19 по сравнению с плацебо.

В случае удачного завершения испытаний и регистрации препарата, Johnson & Johnson планирует выпускать 1 млрд доз вакцины в год.

Кроме Johnson & Johnson, в США испытания своих вакцин также проводят AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech.

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AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую она разрабатывает совместно с Оксфордским университетом. Один раз это произошло в июле, когда у добровольца обнаружили рассеянных склероз. Тогда эксперты заявили, что это не связано с препаратом.

Также исследования были приостановлены в сентябре для того, чтобы независимые специалисты могли оценить безопасность препарата для уменьшения количества побочных эффектов в будущем. Reuters тогда сообщал, что причиной остановки стали неврологические симптомы у одного из участников.

вакцина, коронавирус
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