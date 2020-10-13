Карантин в Украине может быть продлен до новогодней ночи

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об инициировании продления карантина до 31 декабря 2020 года, сообщает «Громадське».

Также высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с выездом студентов из общежитий, кроме отдельных категорий социально незащищенных граждан.

«Мы будем инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года», — сообщил Ляшко.

Также до этого срока ограничат деятельность заведений общественного питания.

«... до 22 часов, мы предлагаем это сделать», — добавил главный санврач.

Он также назвал «беспокойной» ситуацию с эпидемией коронавируса в Украине и отметил, что противоэпидемические ограничения необходимо пересматривать.