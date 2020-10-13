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ООН назвала неприемлемыми нарушения перемирия в Карабахе

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ООН назвала неприемлемыми нарушения перемирия в Карабахе

В ООН разочарованы сообщениями о нарушениях перемирия в Нагорном Карабахе. Такие нарушения в организации считают неприемлемыми.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает любые нападения на районы, в которых проживает гражданское население, а также выразил сожаление о гибели людей.

«Генеральный секретарь вновь напоминает сторонам, что согласно международному гуманитарному праву они обязаны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к расширению зоны боевых действий за пределы непосредственной зоны конфликта», — отметил Дюжаррик.

В ООН призвали стороны конфликта соблюдать договоренности о прекращении огня.

Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан в Москве договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Несмотря на это боевые действия продолжились в регионе. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, азербайджанские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия в Нагорном Карабахе нет.

ООН, Нагорный Карабах
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