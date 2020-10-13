В ВОЗ заявляют об отсутствии второй волны COVID-19 в мире

Второй волны пандемии COVID-19 в мире нет. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан.

По словам представителя ВОЗ, в настоящее время есть страны, где фиксируется рост количества заболевших коронавирусом, а также страны, где идет их снижение.

Во вторник, 13 октября ВОЗ сообщила, что за прошедшую неделю (с 5 по 11 октября) количество заражений коронавирусом COVID-19 в мире увеличилось более чем на 2,2 млн. Согласно данным организации, это рекордный показатель за все время пандемии.

Всего, по данным ВОЗ, с января 2020 года коронавирусом в мире заразились 37,6 млн человек, из них более 1 млн умерли. Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировано в США — 7,6 млн, Индии — 7,12 млн, Бразилии — 5,1 млн и России — 1,3 млн, указывает ВОЗ.