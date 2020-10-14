Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 38 млн

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заражений зафиксировали в США (7,85 млн), Индии (7,17 млн) и Бразилии (5,1 млн). Россия занимает четвертое в мире место по количеству заразившихся — в стране коронавирус подтвердили у 1,31 млн человек.

Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 1 млн менее чем за четыре дня: отметка 37 млн была пройдена 10 октября. На 10 млн число заболевших выросло чуть более чем за месяц.

Число смертей от коронавируса в мире превысило 1,084 млн. Больше всего людей умерли от заболевания в США — 215 тыс. человек. Следом в списке идут Бразилия (150,6 тыс.) и Индия (109,8 тыс.).