Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 38 млн

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 38 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее число заражений зафиксировали в США (7,85 млн), Индии (7,17 млн) и Бразилии (5,1 млн). Россия занимает четвертое в мире место по количеству заразившихся — в стране коронавирус подтвердили у 1,31 млн человек.
Число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 1 млн менее чем за четыре дня: отметка 37 млн была пройдена 10 октября. На 10 млн число заболевших выросло чуть более чем за месяц.
Число смертей от коронавируса в мире превысило 1,084 млн. Больше всего людей умерли от заболевания в США — 215 тыс. человек. Следом в списке идут Бразилия (150,6 тыс.) и Индия (109,8 тыс.).
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