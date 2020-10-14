В России впервые выявили более 14 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России коронавирусом COVID-19 заразились 14 231 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии это первый случай, когда в это стране коронавирусом за сутки заболели более 14 тыс. человек.

За прошедшие сутки в РФ умерли 239 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране достигло 1 340 409.