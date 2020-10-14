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Экономика сегодня: Договоренности Медведчука о поставке Российской вакцины могут принести мир в Украину

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Экономика сегодня: Договоренности Медведчука о поставке Российской вакцины могут принести мир в Украину

Мотивы, по которым Владимир Зеленский отказывается от предложения председателя Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука по закупке российской вакцины от COVID-19, исключительно политические. Ведь если в Украину завезут препарат, разработанный в РФ, то Зеленскому придётся отказаться от риторики войны, которая последние 6 лет является основой украинской власти. Об этом пишет издание «Экономика сегодня».

Комментируя изданию сложившуюся ситуацию, независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев отметил, что в такой ситуации наличие российской вакцины и готовность Москвы предоставить ее Киеву становятся политической проблемой для украинских властей и лично Зеленского.

«С политической точки зрения данная ситуация наносит украинцам колоссальный урон и демонстрирует, что между верхушкой страны и остальным населением лежит невероятная пропасть. Верхи украинского общества в ближайшее время пройдут вакцинацию, где — это уже другой вопрос, но наверняка они получат лекарственный препарат», — цитирует «Экономика сегодня» слова Андрея Суздальцева.

По мнению эксперта, негативная реакция Зеленского на встречу Виктора Медведчука и Владимира Путина, где была согласована возможность поставок российской вакцины на Украину, лишний раз доказывает, что отказ от препарата из РФ — исключительно политическое решение украинской власти.

«Российская вакцина подорвет основу украинской власти, которая держится последние шесть лет только на факторе войны... Нельзя исключать, что украинская элита будет провакцинирована российским препаратом. Какими-то путями Киев может ее добыть и использовать для определенной категории граждан... А на простой народ в Киеве всем наплевать», — отмечает «Экономика сегодня», приводя слова Суздальцева.

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Ранее мы писали, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил на встрече с Президентом РВ Владимиром Путиным ряд вопросов, касающихся украинско-российских отношений. В частности, был затронут актуальный для восстановления экономического сотрудничества между Украиной и РФ вопрос о возможной частичной отмене санкций.

Виктор Медведчук, вакцина
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