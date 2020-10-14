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Политолог: Зеленскому надо пообщаться с Медведчуком лично, без советчиков-русофобов

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Политолог: Зеленскому надо пообщаться с Медведчуком лично, без советчиков-русофобов

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет морального права запретить использование в Украине вакцины от коронавируса, о чем договорился во время недавней встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучила политический эксперт Елена Маркосян.

Аналитик акцентирует внимание на том, что действующая власть должна создавать условия для украинцев, а решение будут принимать сами люди.

«Пусть поставляют в страну вакцины со всех стран, пусть дают к ним сопроводительные документы (где зарегистрирована, где произведена, каковы результаты вакцинации на момент производства вакцины), но запрещать или отказываться от закупки по политическим мотивам — это не просто глупость, это уже преступление перед народом», — заявила Елена Маркосян.

Эксперт предлагает Президенту Владимиру Зеленскому «подружиться» с Виктором Медведчуком, или, хотя бы, пообщаться с ним лично без советчиков.

«Которые ничего кроме русофобской и прочей нетерпимости неспособны производить», — резюмировала Маркосян.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

Также политик говорил о том, что лично он и его семья очень легко перенесли вакцинацию. Народный депутат назвал российскую вакцину от COVID-19 самым эффективным средством на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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