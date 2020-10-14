Войти
Зеленский призвал не забывать защитников Украины
позиция
Зеленский призвал не забывать защитников Украины
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря
официально
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Россия в одностороннем порядке снимает санкции с трех украинских предприятий по просьбе Медведчука

623
Россия в одностороннем порядке снимает санкции с трех украинских предприятий по просьбе Медведчука

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры. Речь идет о Барском машиностроительном заводе, ОАО «Брацлав» и Рубежанском картонном комбинате.

Вопрос снятия санкций с ряда украинских предприятий обсуждался на встрече председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда Медведчук подчеркнул, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему и к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились Совет Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности по поводу частичного снятия экономических санкций, которые были введены в отношении Украины в результате присоединения официального Киева к санкциям Европейского Союза в отношении РФ.

«Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не дает возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил», — подчеркнул на встрече с Путиным Медведчук.

Мишустин, обсуждая этот вопрос с Владимиром Путиным, напомнил, что ранее провёл встречу с главой Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям, в отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы», — сказал Мишустин.

По его словам, при этом будут в полной мере соблюдены интересы российских производителей.

«Как известно, не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», — ответил Путин.

Как подчеркнул президент РФ, уровень кооперации между предприятиями двух стран был очень высоким, что приносило взаимную пользу и выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнёрами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен», — подчеркнул Путин.

Как уточнил в ходе совещания Мишустин, речь идёт о Барском машиностроительном заводе, ОАО «Брацлав» и Рубежанском картонном комбинате.

Читайте также: Экономика сегодня: Договоренности Медведчука о поставке Российской вакцины могут принести мир в Украину

В начале октября Путин на встрече с Медведчуком допустил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину.

При этом он подчёркивал, что для этого необходим запрос украинских властей.

Владимир Путин, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 октября 2020
Вторник, 13 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клаус Шваб
Клаус Шваб
экономист, президент Всемирного экономического форума

Каким будет постковидный капитализм

Единственный приемлемый ответ на кризис – осуществление «Великой перезагрузки» нашей экономики, политики и общества. Более того, сейчас подходящий момент для переоценки «священных коров» допандемической системы, а также для защиты некоторые устоявшихся принципов. Задача, которая стоит перед нами: сохранить достижения последних 75 лет, но в более устойчивой форме.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Что происходило за кулисами «кухонной» ссоры в Нацбанке

Долго думал о том, писать эту статью или нет. С одной стороны, деньги любят тишину, а с другой, Совет НБУ – это же не масонская ложа, а конституционный орган центрального банка страны, полиграфическая продукция которого лежит в карманах и кошельках всех украинцев. НБУ – это народное достояние, открытость процессов в котором нужна народу Украины, нашим кредиторам и партнерам. Да и потом, народ должен знать своих героев, а кредиторы и партнеры понимать природу происходящего в информационном пространстве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016