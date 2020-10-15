Трамп призвал Байдена обнародовать всю информацию об его участии в бизнесе семьи

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден должен раскрыть всю информацию об его участии в бизнесе семьи.

«Джо Байден должен немедленно обнародовать все электронные письма, встречи, телефонные звонки, стенограммы и записи, связанные с его участием в деловых сделках его семьи и использовании влияния по всему миру, в том числе в Китае и России», — заявил Трамп перед своими сторонниками во время предвыборного митинга в Айове.

Ранее Трамп обвинил своего соперника по президентской гонке во лжи избирателям и назвал его коррумпированным политиком.

«Электронные письма (опубликованные газетой New York Post — Ред.) показали, что неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером об его делах, были полной ложью. (...) Никогда не было администрации более коррумпированной, чем администрация Обамы/Байдена», — заявил Трамп.

«Теперь мы ясно видим, что Байден — коррумпированный политик, которому даже не следует позволять баллотироваться на пост президента», — добавил американский лидер.

New York Post со ссылкой на полученные газетой электронные письма опубликовала статью, в которой утверждается, что Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие», — говорится в письме, которое, как утверждает газета, Пожарский написал Байдену-младшему.

Отмечается, что встреча произошла менее чем за год до того, как занимавший тогда пост вице-президента США Байден использовал свое влияние, чтобы добиться увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины. Республиканцы считают, что Байден сделал это, так как не хотел, чтобы генпрокурор расследовал дело, связанное с Burisma. В этой компании работал Хантер Байден. Сам Джо Байден заверял, что делал это, так как считал Шокина коррумпированным чиновником.