Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса

Украина отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса. Разработка не прошла масштабного испытания, а ее эффективность и безопасность не доказана.

«В мире не существует подтверждений того, что и вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Он напомнил о том, что большинство ведущих мировых компаний, работающих над вакциной, только находятся на завершающей стадии клинических испытаний.

«Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет», — добавил Степанов.

Министр отметил важность понимания того, насколько безопасной будет вакцина, которую предложат украинцам, и только после этого ее можно будет рекомендовать. Кроме того, перед регистрацией препарат должен полностью пройти определенные стадии клинических испытаний.

Ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил о том, что Украина будет вынуждена закупить вакцину от коронавируса в России, если будет доказана ее эффективность.

Заявления депутата прозвучали в унисон с утверждениями главы политсовета «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, который на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что привился российской вакциной от COVID-19. И попросил Россию продать ее Украине.

Сейчас Украина ведет переговоры о закупке с пятью передовыми разработчиками вакцины от коронавируса: Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca; и китайским производителем вакцин. Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.