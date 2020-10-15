Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса

Украина отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса. Разработка не прошла масштабного испытания, а ее эффективность и безопасность не доказана.
«В мире не существует подтверждений того, что и вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».
Он напомнил о том, что большинство ведущих мировых компаний, работающих над вакциной, только находятся на завершающей стадии клинических испытаний.
«Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет», — добавил Степанов.
Министр отметил важность понимания того, насколько безопасной будет вакцина, которую предложат украинцам, и только после этого ее можно будет рекомендовать. Кроме того, перед регистрацией препарат должен полностью пройти определенные стадии клинических испытаний.
Ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил о том, что Украина будет вынуждена закупить вакцину от коронавируса в России, если будет доказана ее эффективность.
Заявления депутата прозвучали в унисон с утверждениями главы политсовета «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, который на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что привился российской вакциной от COVID-19. И попросил Россию продать ее Украине.
Сейчас Украина ведет переговоры о закупке с пятью передовыми разработчиками вакцины от коронавируса: Moderna, Sinovac, Johnson&Johnson, Pfizer, AstraZeneca; и китайским производителем вакцин. Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
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