Байден собрал в сентябре почти $400 млн на ведение предвыборной кампании

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден собрал в сентябре 383 млн долларов в качестве пожертвований на ведение предвыборной кампании. Об этом он сообщил в среду в Twitter.

«Благодаря вашей поддержке мы собрали невероятную сумму — $383 млн», — написал политик. Он констатировал, что «предстоит еще много работы».

Как отмечает агентство Bloomberg, данная сумма является рекордной для Байдена за время предвыборной кампании. В августе он собрал пожертвований примерно на $365 млн.

Согласно оценкам агентства Associated Press, в распоряжении избирательного штаба демократа сейчас суммарно около $432 млн. В привлечении средств ему оказывал содействие Национальный комитет Демократической партии США.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.