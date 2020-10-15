Байден собрал в сентябре почти $400 млн на ведение предвыборной кампании

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден собрал в сентябре 383 млн долларов в качестве пожертвований на ведение предвыборной кампании. Об этом он сообщил в среду в Twitter.
«Благодаря вашей поддержке мы собрали невероятную сумму — $383 млн», — написал политик. Он констатировал, что «предстоит еще много работы».
Как отмечает агентство Bloomberg, данная сумма является рекордной для Байдена за время предвыборной кампании. В августе он собрал пожертвований примерно на $365 млн.
Согласно оценкам агентства Associated Press, в распоряжении избирательного штаба демократа сейчас суммарно около $432 млн. В привлечении средств ему оказывал содействие Национальный комитет Демократической партии США.
Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.
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