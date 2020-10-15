Зеленский завтра летит с рабочим визитом в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (Стамбул).

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время визита состоится встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов», — говорится в сообщении.