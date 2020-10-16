В мире уже более 39 миллионов случаев COVID-19

По состоянию на утро 16 октября в мире зарегистрировано 39 175 466 случая коронавируса, в частности 1 102 941 летальный исход и 29 378 743 случая выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В частности, за сутки было зафиксировано 22 648 новых случаев коронавируса. Из них 10 448 в Бельгии и 5 514 в Мексике.

Из 510 новых летальных исходов 387 произошли также в Мексике.

В США на сегодня зарегистрировано больше всего случаев коронавируса в мире — 8 216 315, в Индии 7 370 468, а в Бразилии 5 170 996.