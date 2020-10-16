Зеленский назвал оставшиеся три вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам высказаться в день местных выборов 25 октября о том, поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
«Вот три финальных вопроса из опроса. Нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для снижения боли у тяжелобольных? Нужно Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?», — написал Зеленский на своей странице в Facebook в пятницу.
Напомним, что вчера эти вопросы уже были обнародованы СМИ со ссылкой на источники.
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