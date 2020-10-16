Медведчук спасает страну от губительной экономической политики Порошенко – Зеленского, – Дубовой

После успешных переговоров Виктора Медведчука в Москве Россия объявила о снятии санкций с ряда украинских промышленных предприятий.
Такой шаг позволит не только начать восстанавливать торгово-экономические отношения между нашими странами, но и сохранить рабочие места для многих украинцев, которые они начали терять из-за губительной политики предыдущей и действующей власти. А Виктор Медведчук в очередной раз продемонстрировал, что является истинным патриотом Украины.
Об этом заявил председатель Луганской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ростислав Дубовой, передает «112 Украина».
В качестве примера политик привел Рубежанский картонный комбинат, который попал в список предприятий, с которых будут сняты санкции. Комбинат является градообразующим предприятием города Рубежное Луганской области. Снятие санкций позволит ему восстановить былые торгово-экономические связи с Россией, сохранить рабочие места, увеличить отчисления в бюджет.
«Из-за той политики – европейской, американской, которую нам навязывали последние шесть лет, это только улучшит благосостояние людей, потому что нам что говорили? Что Европа – это рай на земле. Ничего этого близко нет. Постоянно вводились какие-то ограничительные меры в отношении наших товаров и услуг, если они начинали составлять какую-то конкуренцию европейским товарам и услугам. И вот этот Рубежанский картонно-тарный комбинат в результате этой пагубной экономической политики, которую вел Порошенко и которую сегодня продолжает Зеленский, рубежане из-за этого теряли просто тысячи рабочих мест. И на самом деле Виктор Медведчук – это и есть самый настоящий патриот страны, который на сегодня оставляет политику за скобками, когда речь идет о жизни людей, а развитие экономики – это уровень благосостояния граждан», – сказал Ростислав Дубовой.
Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей.
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