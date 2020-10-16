НБУ назначил нового директора департамента открытых рынков

По результатам конкурсного отбора, вакантную должность директора Департамента открытых рынков Национального банка Украины с 16 октября 2020 года занял Алексей Лупин.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В сферу компетенции нового директора департамента открытых рынков будет входить, в частности:

осуществление мониторинга, анализа и прогнозирования внутреннего и внешнего финансовых рынков;

регулирование ликвидности банковской системы и проведения валютных интервенций;

управление международными резервами и т.п.

Департамент открытых рынков входит в блок «Рыночные операции», управление которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.

«Комментируя это назначение, Юрий Гелетий подчеркнул, что бесперебойная и эффективная работа финансовых рынков является одним из ключевых аспектов макрофинансовой стабильности в стране. Он добавил, что глубокие знания особенностей регулирования украинского и международного финансовых рынков, детальное понимание работы межбанковского валютного рынка и механизма валютных интервенций, экспертность в сфере банковских казначейских операций, операций с ценными бумагами в иностранной валюте, валютными и процентными фьючерсами, соглашений типа РЕПО и СВОП стали весомым преимуществом Алексея Лупина во время открытого конкурсного отбора», — говорится в сообщении.

«Считаю, что высокий профессионализм, системный подход и аналитическое мышление Алексея Лупина позволят ему достичь существенных результатов в управлении валютным и денежно-кредитными рынками», — сказал Гелетий.

В НБУ добавили, что Лупин имеет значительный практический опыт работы в сфере управления золотовалютными резервами, валютной политикой и финансовыми инструментами.

С августа 2020 года он исполнял обязанности директора Департамента открытых рынков. До этого на протяжении последних шести лет работал начальником отдела операций на финансовых рынках этого же департамента.

В общем в Национальном банке Алексей Лупин работает с 1998 года.

Напомним, директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко с 21 августа завершил работу на должности по собственному желанию, Нацбанк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.