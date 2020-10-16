НБУ назначил нового директора департамента открытых рынков

По результатам конкурсного отбора, вакантную должность директора Департамента открытых рынков Национального банка Украины с 16 октября 2020 года занял Алексей Лупин.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В сферу компетенции нового директора департамента открытых рынков будет входить, в частности:
Департамент открытых рынков входит в блок «Рыночные операции», управление которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.
«Комментируя это назначение, Юрий Гелетий подчеркнул, что бесперебойная и эффективная работа финансовых рынков является одним из ключевых аспектов макрофинансовой стабильности в стране. Он добавил, что глубокие знания особенностей регулирования украинского и международного финансовых рынков, детальное понимание работы межбанковского валютного рынка и механизма валютных интервенций, экспертность в сфере банковских казначейских операций, операций с ценными бумагами в иностранной валюте, валютными и процентными фьючерсами, соглашений типа РЕПО и СВОП стали весомым преимуществом Алексея Лупина во время открытого конкурсного отбора», — говорится в сообщении.
«Считаю, что высокий профессионализм, системный подход и аналитическое мышление Алексея Лупина позволят ему достичь существенных результатов в управлении валютным и денежно-кредитными рынками», — сказал Гелетий.
В НБУ добавили, что Лупин имеет значительный практический опыт работы в сфере управления золотовалютными резервами, валютной политикой и финансовыми инструментами.
С августа 2020 года он исполнял обязанности директора Департамента открытых рынков. До этого на протяжении последних шести лет работал начальником отдела операций на финансовых рынках этого же департамента.
В общем в Национальном банке Алексей Лупин работает с 1998 года.
Напомним, директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко с 21 августа завершил работу на должности по собственному желанию, Нацбанк объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016