ЕС отменил намеченный на ноябрь саммит в Берлине

Евросоюз решил отменить намеченный на ноябрь очный саммит в Берлине, сообщила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«В смысле необходимости ограничения контактов — я считаю, что это необходимый сейчас сигнал», — сказала она журналистам в Брюсселе в пятницу.

В последнее время в Германии растет число инфицированных коронавирусом нового типа, в пятницу немецкий Институт Роберта Коха зафиксировал рекордное с лета число заразившихся — 7 тыс. 334 новых случая.

Специалисты института и представители Минздрава ФРГ предупреждают, что в связи с приходом холодов и традиционного сезона гриппа показатели заболевания коронавирусом будут только расти.