В Италии более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 10 010, умерли от последствий коронавирусной инфекции 55 человек. Такие данные распространило в пятницу министерство здравоохранения республики.
Новые заразившиеся были выявлены на основании 150 тыс. тестов. Таким образом, на протяжении недели суточный прирост новых случаев увеличивается на 1-1,5 тыс., растет и процент положительных результатов по отношению к числу проделанных анализов. Распространением вируса охвачены все регионы, но в наибольшей степени — северная область Ломбардия и южная Кампания.
Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 391 611, из которых вылечились 247 872 человека, умерли 36 427 граждан.
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