Встречу Байдена смотрели больше телезрителей, чем встречу Трампа

Встреча кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена с избирателями привлекла интерес большего числа телезрителей, чем аналогичное мероприятие с участием республиканца Дональда Трампа. Такие предварительные оценки представила в пятницу исследовательская служба Nielsen.

По ее данным, мероприятие Байдена в четверг в Филадельфии (штат Пенсильвания), трансляцию которого вела телекомпания ABC, посмотрели 12,29 млн человек. Встречу Трампа с избирателями в Майами (штат Флорида), трансляцию которой вела NBC, посмотрели 10,39 млн человек. Отмечается, что трансляция встречи демократа длилась два часа, включая получасовой аналитический разбор после окончания. Мероприятие республиканца длилось один час.

Кандидаты в президенты США проводили в четверг мероприятия раздельно вместо очного второго раунда предвыборных дебатов. Этот раунд был отменен в связи с заражением Трампа коронавирусом.

Первый раунд дебатов в рамках текущей президентской избирательной кампании состоялся 29 сентября. Третьи дебаты Трампа и Байдена пройдут 22 октября.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.