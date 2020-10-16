Украина и Турция подписали ряд соглашений

После встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле подписан ряд документов о военном и оборонном сотрудничестве между государствами, сообщает Интерфакс-Украина.
Подписана декларация о намерениях между Министерством обороны Украины и Директоратом оборонной промышленности Турецкой Республики.
Кроме того, подписано рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что урция и Украина договорились сотрудничать в сфере безопасности, вопросах экстрадиции осужденных за преступления лиц и координации в вопросах борьбы с террористическими организациями.
«На наших переговорах мы рассмотрели вопросы усиления сотрудничества в сфере безопасности и в вопросах экстрадиции преступников, осужденных лиц. Мы также договорились усилить координацию в вопросах борьбы с террористической организацией FETO и другими террористическими организациями», — сказал он на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи в пятницу в Стамбуле.
Эрдоган указал, что Турция и в условиях пандемии COVID-19 всегда остается рядом с украинским народом. «И мы готовы в случае необходимости предоставить еще больше помощи», — заявил он.
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