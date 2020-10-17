В Украине сегодня сильные дожди, в Карпатах – со снегом

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительных дождях и порывах ветра в Украине.
Отмечается, что 17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе прогнозируют значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.
В Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с.
В Киевской области в субботу днем значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
По данным Гидрометцентра, температура в западных и северных областях ночью 5-10°, днем 9-14° (в Карпатах на протяжении суток 0-5° тепла); на остальной территории ночью 10-15°, днем 15-20°, на юге и востоке до 24°.
В последующие два дня, 18-19 октября, в Украине без существенных осадков, только ночью 18 октября умеренный дождь (в Карпатах мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в южных и восточных областях 18 октября ночью 9-14°, днем 14-19°, 19 октября ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.
В течение 20-21 октября синоптики также обещают в Украине без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 7-13°, 21 октября на Прикарпатье до 16°; в южной части ночью 3-9° тепла, днем 11-16°.
22-26 октября в Украине будет преобладать сухая погода, лишь 24-25 октября в большинстве областей ожидаются небольшие дожди.
Температура ночью 3-9°, на юге до 11°, днем 11-18°, на юге до 21°, 24 октября в западных областях, 25-26 октября в Украине, кроме южной части, 8-14°.
В Киеве и Киевской области завтра, 17 октября, облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем значительный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
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