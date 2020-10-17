В Германии тоже растет заболеваемость COVID-19

В ФРГ с середины недели неуклонно возрастает количество новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Института Роберта Коха.
За прошедшие сутки были подтверждены 7830 новых заражений, что больше чем когда-либо с начала пандемии. Накануне были зарегистрированы 7334 новых случая.
В целом за все время пандемии в стране заразились 356387 человек. Выздоровели около 290 тысяч. Количество смертей в связи с коронарной инфекцией оценивается в 9767 человек, в том числе 33 за последние сутки.
Характерной является гораздо лучшая эпидемиологическая ситуация в восточных землях, кроме столицы Берлина.
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