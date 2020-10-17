Глава МИД Австрии заразился коронавирусом

Министр иностранных делам Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на его пресс-секретаря.
Заболевание Шалленберга проходит бессимптомно, он находится на домашнем карантине.
Также агентство сообщает, что в течении суток в качестве меры предосторожности все члены правительств Австрии будут сдадут тест на коронавирус. Издание предполагает, что Шалленберг мог заразиться в Совете министров иностранных дел в Люксембурге 12 октября.
По данным Университета Хопкинса, к 17 октября в Австрии зафиксировано более 61 387, из них 882 человек умерли.
В середине сентября канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса. Он отмечал, что наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, сложилась в Вене.
На фоне роста числа заболевших власти Австрии запретили проведение в закрытых помещениях свадеб и других праздников, в которых принимает участие более десяти человек (сейчас разрешенный максимум — 50 человек), кроме религиозных церемоний и похорон. Также были ужесточены требования к ношению закрывающих нос и рот масок. По новым правилам, ношение стало обязательным не только в помещениях, но и на открытом воздухе, а также в общественном транспорте. Все заведения общепита обязали закрываться не позднее часа ночи, прекратив в том числе и обслуживание закрытых вечеринок и других мероприятий.
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