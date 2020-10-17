В РФ за сутки выявили почти 15 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 14 922 против 15 150 днем ранее, сообщили в субботу журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего в России заразились 1 384 235 человек.

Больше всего случаев было выявлено в Москве — 4 648 (против 5 049) и в Санкт-Петербурге — 659, что вновь стало максимальным значением с начала эпидемии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 279 против 232 днем ранее. В стране подтвердили более 200 смертей за один день уже в пятый раз с начала недели.

Всего в России, по данным штаба, из-за нового заболевания умерли 24 002 человека.