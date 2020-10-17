Полиция открыла за сутки 24 уголовных дела из-за нарушений на выборах

Украинские полицейские за минувшие сутки (16 октября) открыли 24 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного процесса.
Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины в субботу, всего в течение суток в полицию поступило 256 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано: 36 — в Киеве, 29 — в Киевской области, 24 — в Днепропетровской, 22 — в Донецкой, 15 — в Одесской, 14 — в Харьковской, 13 — в Николаевской, по 10 — в Закарпатской, Запорожской и Ровенской областях.
Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5206 сообщений, связанных с избирательным процессом.
В ЕРДР внесены сведения о 388 уголовных правонарушениях: 192 — связаны с нарушением избирательного законодательства, 196 — связаны с избирательным процессом.
Составлено 1286 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.
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