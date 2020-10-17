В Чехии за сутки COVID-19 заболели более 11 тысяч человек

В Чехии количество новых случаев инфицирования достигло за прошедшие сутки 11105.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики, передает Укринформ.

Накануне был зафиксирован 9721 случай, до этого — 9544.

Общее количество случаев с начала пандемии составляет 160112, причем почти половина из них добавилась в октябре.

На сегодняшний день больны 92736 человек, выздоровели 66093. Умерли за все время 1283 человека.

Министр здравоохранения Чешской Республики Роман Примула прогнозирует продолжение увеличения количества заражений в течение следующих 2 недель. Директор Института медицинской информации и статистики Ладислав Душек предполагает, что во второй половине октября общее количество заражений в стране может достичь 200-250 тысяч человек.

В больницах сейчас находятся 3120 пациентов, на 200 больше, чем накануне. По данным власти, состоятельность больниц составляет сейчас тысяч человек одновременно, из которых тысяча — на интенсивной терапии.