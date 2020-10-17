Войти
Трамп призвал посадить семью Байденов в тюрьму
позиция
Трамп призвал посадить семью Байденов в тюрьму
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией
торговля
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Виктор Медведчук: Снятие санкций дало возможность вдохнуть жизнь в украинскую экономику

138
Виктор Медведчук: Снятие санкций дало возможность вдохнуть жизнь в украинскую экономику

После переговоров, проведенных в Москве председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, руководство Российской Федерации приняло решение снять санкции с ряда украинских предприятий. Это даст возможность создать новые рабочие места, увеличить отчисления в бюджет, в Пенсионный фонд. И оппозиции неинтересно, как на это будет реагировать власть, главное — это дало возможность вдохнуть жизнь в украинскую экономику и повысить благосостояние украинцев.

Об этом Виктор Медведчук рассказал в интервью журналистам телеканалов «Интер», ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Политик отметил, что 70% продукции предприятий, с которых сняты санкции, было ориентировано на российский рынок и теперь они смогут работать на полную мощность.

«Я сегодня слышал интервью на одном из каналов по поводу Барского машиностроительного завода Винницкой области и „Брацлава“, когда говорят, что 70% их продукции было ориентировано на российский рынок. И сегодня это заработает с новой силой. А что это такое? Это новые рабочие места, это зарплаты, это отчисления в бюджет в виде налогов, это отчисления в Пенсионный фонд. То есть это то, что называется вдохнуть жизнь и, хотя бы частично, на примере каких-то конкретных предприятий, продемонстрировать, что экономика должна быть другой, экономический курс должен быть радикально изменен», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» добавил, что снятие санкций — это заслуга оппозиции, а не власти.

«Это была просьба моя как представителя „Оппозиционной платформы — За жизнь“. Это не власть. А власть по-разному может на это отреагировать. Но главное, как люди к этому относятся. Оппозиция это сделала для себя, для чего-то, каких-то там своих специфических интересов, или она сделала для людей? Возникает вопрос: а почему же тогда господин Зеленский этого не делает? Почему его команда не договаривается? Почему они не анализируют ту ситуацию, которая сложилась на экономическом рынке Украины — и внутреннем, и экспортном, — и не меняют ситуацию к лучшему? Поэтому вопрос в отношении власти. А к людям вопрос: дать оценку и власти, и оппозиции. Именно на такую объективную оценку мы и рассчитываем», — резюмировал Виктор Медведчук.

Читайте также: Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Напомним, 6 октября в Москве председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей. Впоследствии санкции были сняты с трех украинских предприятий.

санкции, Виктор Медведчук, экономика, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 17 октября 2020
Пятница, 16 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016