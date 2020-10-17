В Польше тоже антирекорд по количеству заразившихся COVID-19

В Польше за прошлые сутки зафиксировано 9 622 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым большим суточным показателем в стране с начала пандемии.

Об этом в Твиттере сообщает Минздрав Польши.

За последние сутки в Польше умерли 84 пациента, в том числе шестеро — непосредственно от COVID-19, а 78 — от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Польше проведено почти 49 тыс. тестов, с начала пандемии — около 4 млн.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более 167 тысяч, более 3,5 тыс. умерли. Вылечились более 90 тыс. человек.

В больницах Польши находятся 7 612 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 604 человека.

С субботы, 17 октября, 152 из 314 уездов Польши переведены в красную зону, в которой начали действовать жесткие ограничения в связи с всплеском инфицирования коронавируса. В красной зоне оказались 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава.

Из-за резкого увеличения числа инфицированных лиц и людей, нуждающихся в стационарном лечении, правительство страны рассматривает возможность создания дополнительных больниц.