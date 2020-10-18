В России снова выявили более 15 тысяч новых заболевших

За последние сутки в России было выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Общее число заболевших в стране к утру 18 октября достигло в этой стране 1,399 млн человек.

При этом за последние сутки скончались от коронавируса 185 человек. Общее число летальных исходов за все время составило 24 187.