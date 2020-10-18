Войти
Трамп призвал посадить семью Байденов в тюрьму
позиция
Трамп призвал посадить семью Байденов в тюрьму
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией
торговля
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Вместо Зеленского важные вопросы для Украины решает Медведчук, - эксперт

463
Вместо Зеленского важные вопросы для Украины решает Медведчук, - эксперт

Виктор Медведчук договаривается с Путиным о решении важных вопросов для Украины, в то время как на самом деле этим должен заниматься президент Владимир Зеленский. Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко прокомментировала интервью главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука украинским телеканалам ZIK, «112 Украина», NewsOne и «Интер».

Об этом Чугаенко написала в Facebook.

«Смотрю интервью Медведчука украинским телеканалам. Много интересной информации даёт и рассуждает здраво очень», — написала медиа-эксперт.

По словам Чугаенко, оппонировать Медведчуку сложно, потому что он держит в голове огромный объём информации.

«Без бумажки оперирует большим количеством цифр, данных и фактов. А когда приводятся убийственные цифры, а не пустые громкие лозунги — спорить действительно тяжело», — отметила она.

Чугаенко приводит аргументацию оппозиционного политика из интервью украинским телеканалам.

«Например. Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в адрес Российской Федерации. А РФ, в свою очередь, ввела санкции в ответ. И что в результате? В результате, по итогам прошлого года, экспорт украинской продукции в Россию и страны СНГ обвалился до $6 млрд. А было, на секундочку, $26 млрд. Ну а что же Европа? Наш экспорт в страны ЕС в 2019 году составил $20,2 млрд. А до подписания соглашения о Зоне свободной торговли (2011-2012 годы) он был на уровне $17,5 млрд.», — привела данные эксперт.

«То есть, безудержный рост, который нам обещали в результате сближения с Европой — это всего $2,7 млрд. Вы серьёзно? Заработали 2,7 миллиарда, но при этом потеряли 20 миллиардов. Прекрасный бизнес, я считаю. И это было бы смешно, если б не было так грустно», — отметила медиа-эксперт.

Чугаенко поднимает вопрос, почему об отмене санкций против украинских предприятий договаривается лидер оппозиции, в то время как этим должны заниматься президент и премьер-министр.

«Медведчук едет в Москву и договаривается с Путиным о снятии санкций с украинских предприятий. Машиностроение, АПК, лёгкая промышленность etc. Россия снимает санкции в одностороннем порядке. А что же Украина? Украина хранит гордое молчание и всячески старается делать вид, что ничего не случилось.

Тысяча извинений, но почему о снятии санкций договаривается лидер оппозиции, а не президент? ... Ах, да: экономика — это ж прерогатива премьер-министра. Так почему же и премьер в данном вопросе молчит как рыбка?» — задается вопросом медиа-эксперт.

Читайте также: Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Чугаенко напомнила, как по итогам социологического исследования Украинского института социследований им. Яременко и центра «Социальный мониторинг», 70% украинцев высказались за прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«А это, кстати, глас народа, который наш президент, судя по анонсируемому им опросу, так хочет услышать. Но важные для Украины вопросы решает Виктор Медведчук. А Владимир Зеленский в это время катается по заграничным вояжам и берёт в европах очередные кредиты», — подчеркнула эксперт.

«И на переговоры в Москву вместо Зеленского едет Медведчук. И договаривается. Договаривается на условиях, выгодных Украине. Да, а до выборов чуть больше недели. Думай-ТЕ», — завершила свой пост медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 октября 2020
Суббота, 17 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016