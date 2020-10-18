В некоторые регионы Украины в понедельник вернется «бабье лето»

В Украине в понедельник, 19 октября, днем от 0 до 17° тепла, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«19 октября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на юге — до 10°, днем 7-12°, в южных и восточных областях 12-17°, в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла», — отмечается в сообщении.

В Киеве 19 октября без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°. На Киевщине также без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

20-21 октября в Украине без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на побережье морей 3-8° тепла, днем 8-13°, 21 октября на юге и юго-западе 12-17°; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве и столичной области 20-21 октября без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4 тепла, днем 8-13° тепла.

22-23 октября в Украине сухо. Температура ночью 3-9° тепла, на юге страны 7-13°; днем 12-18°, 23 октября на юге до 21°.

В Киеве и столичном регионе также без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.