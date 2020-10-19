Трамп предрекает депрессию в США в случае победы Байдена

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах его соперника Джозефа Байдена, представляющего Демократическую партию, страну ждет депрессия.
«Если вы проголосуете за Байдена, то он отдаст рабочие места Китаю, отдаст ваше будущее вирусу. Страна бы закрылась, — отметил Трамп, выступая в воскресенье перед сторонниками в штате Невада. — Он бы сказал, что слушает ученых. Если бы я слушал полностью ученых, то страна бы сейчас оказалась в огромной депрессии».
«Это голосование является выбором между проводимым Трампом супер-восстановлением страны и депрессией Байдена. ...Вы получите Великую депрессию, налоги вырастут», — полагает он. «Это выбор между прочными границами и отсутствием границ, между поддержкой полиции и прекращением ее финансирования, между получением вакцины в рекордные сроки для победы над вирусом и закрытием Байденом страны, чтобы убить экономику», — сказал президент.
Трамп охарактеризовал Байдена «как самого скучного человека на свете».
Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США. Наиболее острый период этого кризиса пришелся на 1929-1933 годы.
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