Властям итальянских городов разрешили объявлять комендантский час

Мэры итальянских городов могут принимать решение о введении комендантского часа с 21:00 по местному времени. Об этом объявил в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Мэры могут принимать решение об ограничениях после 21:00, исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал премьер.
Он также объявил об ограничениях, которые вводятся в сфере общественного питания. Так, бары должны закрываться в 18:00. Рестораны и прочие заведения могут работать до полуночи, но обслуживать только за столиками. При этом за столиком могут находиться не более шести клиентов. Останавливаются все уличные гастрономические фестивали и выставки-ярмарки. Конференции возможно проводить только при соблюдении всех предосторожностей. Спортзалы и бассейны должны в течение недели обеспечить работу согласно принятым мерам по недопущению распространения коронавируса.
Школы остаются открытыми, за исключением ПТУ, где рекомендовано дистанционное обучение.
Ужесточение карантинных мер связано с ростом числа заражений коронавирусом в стране, которое в воскресенье превысило 11,7 тыс. новых случаев за сутки.
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