В Беларуси на акциях протеста в воскресенье задержали более 240 человек

Правозащитный центр «Весна» сообщил на своем сайте, что ему на данный момент известно о задержании более 240 человек во время протестных акций в Беларуси в воскресенье.

В воскресенье оппозиция провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.

Правозащитники публикуют список задержанных на акциях, который обновляется и дополняется. В настоящее время в нем 241 фамилия. Большинство были задержаны на акции в Минске, но задержанные были также в Светлогорске, Бресте, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, Гомеле, Новогрудке. По информации «Весны», в воскресенье в Минске и Бресте задержаны четыре журналиста.

В пресс-службе минской милиции СМИ ранее сообщили, что задержаны участники несанкционированного массового мероприятия в белорусской столице, но не уточнили число задержанных.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни.