Кузьмин о российской вакцине: Медведчук как настоящий патриот решил проблему для Украины

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время своего последнего визита в Москву договорился с российскими властями по трем очень важным для Украины направлениям.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Выехал Медведчук в Москву. И со всех сторон: посадить Медведчука, государственная измена, преступник, изменник Родины, предатель... Вы нормальные люди? Медведчук, который договорился по трем направлениям, — „предатель Родины“. Напомню, что Медведчук договорился с Российской Федерацией о снятии санкций, наложенных Россией на украинские предприятия тяжелого и сельскохозяйственного машиностроения, радиотехнической отрасли. Это, по сути, основа нашей промышленности», — отметил нардеп, подчеркнув тот факт, что под санкциями данные предприятия работали на 10% от мощности.

«200 тысяч человек подлежали сокращению. Поехал Медведчук, договорился, санкции снимаются, предприятия работают. Разве это не патриотизм? Это — «измена Родине?», — возмущен Кузьмин.

Также нардеп коснулся темы «Парламентского измерения „нормандского формата“».

«Это ведь идея Медведчука, которая была реализована, которая сдвинула процесс переговоров с мертвой точки. Причем, речь идет не о сдаче в плен, речь идет о том, чтобы конфликт на Донбассе был решен в самом выгодном для Украины свете, по украинскому сценарию, с самыми большими преимуществами украинской стороны», — продолжил Ренат Кузьмин.

И, третье, отметил парламентарий, — 50 стран готовы покупать вакцину от коронавируса российского производства.

«Выкупить все объемы производимой вакцины. Медведчук договорился о том, что РФ вне очереди поставит эту вакцину в Украину. Медведчук предатель Родины? Или он герой, который как настоящий патриот решил проблему для Украины? Что сделал Президент Зеленский? Отказался! Если мы строим свободную и суверенную Украину, строим государство, которое обеспечит своим гражданам счастливую жизнь, то Медведчук однозначно патриот страны. А если для нас Украина это „антиРоссия“, то есть, мы должны все умереть для того, чтобы нагадить России, и вообще цель существования Украины — это борьба со всем российским, то да, конечно, он предатель. Но тогда предатель и он, и ОПЗЖ, и миллионы людей, которые поддерживают Виктора Медведчука и „Оппозиционную платформу — За жизнь“», — подытожил народный депутат Украины Ренат Кузьмин.

Ранее лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, — это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину „Спутник V“, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», — сообщил политик.