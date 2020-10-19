Войти
Рада рассмотрит проект нового госбюджета в начале ноября
парламент
Рада рассмотрит проект нового госбюджета в начале ноября
Трамп предрекает депрессию в США в случае победы Байдена
позиция
Трамп предрекает депрессию в США в случае победы Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Кузьмин о российской вакцине: Медведчук как настоящий патриот решил проблему для Украины

579
Кузьмин о российской вакцине: Медведчук как настоящий патриот решил проблему для Украины

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время своего последнего визита в Москву договорился с российскими властями по трем очень важным для Украины направлениям.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Выехал Медведчук в Москву. И со всех сторон: посадить Медведчука, государственная измена, преступник, изменник Родины, предатель... Вы нормальные люди? Медведчук, который договорился по трем направлениям, — „предатель Родины“. Напомню, что Медведчук договорился с Российской Федерацией о снятии санкций, наложенных Россией на украинские предприятия тяжелого и сельскохозяйственного машиностроения, радиотехнической отрасли. Это, по сути, основа нашей промышленности», — отметил нардеп, подчеркнув тот факт, что под санкциями данные предприятия работали на 10% от мощности.

«200 тысяч человек подлежали сокращению. Поехал Медведчук, договорился, санкции снимаются, предприятия работают. Разве это не патриотизм? Это — «измена Родине?», — возмущен Кузьмин.

Также нардеп коснулся темы «Парламентского измерения „нормандского формата“».

«Это ведь идея Медведчука, которая была реализована, которая сдвинула процесс переговоров с мертвой точки. Причем, речь идет не о сдаче в плен, речь идет о том, чтобы конфликт на Донбассе был решен в самом выгодном для Украины свете, по украинскому сценарию, с самыми большими преимуществами украинской стороны», — продолжил Ренат Кузьмин.

И, третье, отметил парламентарий, — 50 стран готовы покупать вакцину от коронавируса российского производства.

«Выкупить все объемы производимой вакцины. Медведчук договорился о том, что РФ вне очереди поставит эту вакцину в Украину. Медведчук предатель Родины? Или он герой, который как настоящий патриот решил проблему для Украины? Что сделал Президент Зеленский? Отказался! Если мы строим свободную и суверенную Украину, строим государство, которое обеспечит своим гражданам счастливую жизнь, то Медведчук однозначно патриот страны. А если для нас Украина это „антиРоссия“, то есть, мы должны все умереть для того, чтобы нагадить России, и вообще цель существования Украины — это борьба со всем российским, то да, конечно, он предатель. Но тогда предатель и он, и ОПЗЖ, и миллионы людей, которые поддерживают Виктора Медведчука и „Оппозиционную платформу — За жизнь“», — подытожил народный депутат Украины Ренат Кузьмин.

Ранее лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

Читайте также: В Харькове закончились места в больницах, пациентов с COVID-19 везут в районные

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, — это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину „Спутник V“, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», — сообщил политик.

Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016