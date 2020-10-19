Войти
Рада рассмотрит проект нового госбюджета в начале ноября
парламент
Рада рассмотрит проект нового госбюджета в начале ноября
Трамп предрекает депрессию в США в случае победы Байдена
позиция
Трамп предрекает депрессию в США в случае победы Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Виктор Медведчук: Зеленский – ограниченный человек, который ничего не сделал для украинского народа

1 472
Виктор Медведчук: Зеленский – ограниченный человек, который ничего не сделал для украинского народа

Нужно не обращать внимание на высказывания людей, которые ставят свои политические амбиции выше интересов людей, и продолжать работать на благо украинского народа.

Такое мнение в интервью журналистам телеканалов «Интер», ZIK, NewsOne и «112 Украина» высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук касательно своих переговоров о поставках в Украину российской вакцины от коронавируса и неадекватной реакции Владимира Зеленского на эти переговоры.

Виктор Медведчук уверен, что Украина должна не просто покупать российскую вакцину, а вести переговоры о ее производстве на территории нашей страны.

«Дело в том, что уже есть предварительные договоренности Китая, Индии и Бразилии о совместном производстве вакцины, российской вакцины. Это разве не пример, что и другие страны могут поступать таким образом, в том числе и Украина? Поэтому, конечно же, я считаю, что это возможно. Да, надо вести переговоры и надо на этот счет договариваться», — сказал председатель Политсовета ОПЗЖ.

Что касается реакции Владимира Зеленского на переговоры о поставках вакцины, то, по мнению Виктора Медведчука, она свидетельствует об ограниченности и полной некомпетентности этого человека.

«Мне кажется, в этом и заключается вот эта глубокая ограниченность человека, который употребляет подобные термины в отношении того, когда речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Поэтому можно по-разному воспринимать, знаете.

По поводу того, что есть политика, есть экономика, есть политика и есть здравоохранение, но когда реально идет речь о том, что есть вакцина, ее можно закупить, с помощью нее можно бороться с коронавирусом, который фактически является самым страшным сегодня заболеванием во всем мире для всех стран, и в это время даются подобные оценки... Я привык к таким оценкам. Более того, когда эти оценки не просто ограничены, а еще идут от людей, ограниченных в тех вопросах, в которых они не разбираются, для меня это абсолютно нормально», — добавил народный депутат.

Виктор Медведчук напомнил, что уже более 50 стран обратились к России с заявками на покупку вакцины от коронавируса. Но Зеленский в вопросе сохранения жизней миллионов наших сограждан руководствуется исключительно политикой. При этом не понимая, что политика — это не амбиции, а защита интересов людей.

«Более 50 стран обратились к России с целью закупки вакцин, и заказ вот этих стран по закупке вакцин составляет — вдумайтесь в цифру! — 1 млрд 200 млн доз. Миллиард 200 миллионов доз. Это шестая часть населения земного шара. Это разве не показатель того, где думают о людях, где пытаются наладить эффективную борьбу с коронавирусом, а где занимаются исключительно политикой, причем не понимая того, что собой представляет политика? Потому что политика — это и есть интересы людей. Насколько эти интересы соблюдены в одних и других действиях, эту оценку дадут люди. И люди будут оценивать, кто был прав, а кто — не совсем. И поэтому у меня не просто творческое, у меня абсолютно спокойное отношение к подобным высказываниям по одной простой причине: человек имеет право на критику и на какого-либо рода высказывания в отношении того, что кто-то что-то делает неправильно в том случае, если он сам поступает правильно, если он сам своими действиями доказал то, что он на своем месте, или делает то, что необходимо людям и стране.

Читайте также: Кузьмин о российской вакцине: Медведчук как настоящий патриот решил проблему для Украины

В отношении этого человека я могу сказать утвердительно: он ничего такого еще не сделал, и самое главное, ничего такого не делает для того, чтобы продемонстрировать, что его действия и его слова представляют то, что является интересом украинского народа», — подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, что недавно председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
All YouNeed
All YouNeed 34 минуты назад

и ето мелит чучело которое в политике со дня ивана?! упоротый хулэ.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016