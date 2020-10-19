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Так называемый, опрос Зеленского лоббируют силы, которые осуществляют внешнее управление Украиной, – Медведчук

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Так называемый, опрос Зеленского лоббируют силы, которые осуществляют внешнее управление Украиной, – Медведчук

Так называемый, общенациональный опрос, который решил провести Владимир Зеленский в первую очередь направлен на то, чтобы антиконституционным способом легитимизировать желание действующей власти отказаться от выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

По его словам, вопросы, предложенные Зеленским, ярко свидетельствуют о том, что они либо продиктованы страхом власти перед политическим провалом, либо лоббируются теми, кто осуществляет внешнее управление Украиной.

«Например, вопрос о Будапештском меморандуме просто смешон, но в то же время демонстрирует глубокое невежество власти. Этот документ не предполагает обязанность его подписантов воевать за Украину. И никакие результаты опроса это не изменят. Разве что послужат оправданием для продавливания Зеленским вопроса, связанного с предоставлением Великобритании и США возможности размещать военные базы на территории нашей страны. Другое дело, что это может быть неуклюжей попыткой обманным путем выйти из Минских соглашений. Право на использование меморандума у Украины было, есть и будет всегда. Он уже давно используется властями для политической риторики. Но если Президент намерен воспользоваться результатами опроса для оправдания выхода из Минских соглашений и „нормандского формата“ с последующей сомнительной попыткой перехода в формат Будапештского меморандума, то понимает ли он, что такие игры — это прямой путь к эскалации конфликта, возобновлению боевых действий, потере Донбасса.

Почему именно Будапештский меморандум, который касается неядерного статуса Украины? Зеленский намерен нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия? Создать собственную атомную бомбу? Превратить Украину в Северную Корею?», — заявил Виктор Медведчук.

Народный депутат отмечает, что вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе также является скрытой попыткой власти легитимизировать отказ от Минских соглашений. По форме вопроса непонятно о каких именно территориях Донбасса идет речь. К тому же, вопрос СЭЗ является в первую очередь вопросом налогообложения, а их нельзя выносить даже на референдумы.

«Данный вопрос выглядит частью технологии отказа от закрепленного в Минских соглашениях особого статуса отдельных районов Донбасса. Представители власти уже заявляли, что СЭЗ — это и есть своего рода правильный особый статус, тогда как текст Минских соглашений — это „неприемлемая российская интерпретация особого статуса“. Похоже, что цель — создать видимость попытки урегулировать ситуацию на Донбассе, в первую очередь для участников „нормандского формата“. А получив „нужный“ результат, власть заявит, что народ проголосовал против особого статуса для непризнанных республик?

Подобное очковтирательство не пройдет, а участники „Парламентского измерения „нормандского формата““ будут проинформированы межфракционным депутатским объединением „Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция“ об использовании антиконституционных механизмов, призванных стать дымовой завесой для срыва Минских соглашений», — добавил Виктор Медведчук.

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Председатель Политсовета ОПЗЖ напомнил, что на сайте Президента зарегистрирована петиция с требованием отставки Зеленского и перевыборов Верховной Рады.

«И это самый правильный, своевременный и единственный вопрос, который стоит сегодня в условиях политического, экономического и социального кризиса в Украине, спровоцированного действиями власти. Но ответ на него давно очевиден, хотя, вероятно, и не интересен Зеленскому и его команде, как не интересны им и другие, действительно жизненно важные для Украинского народа проблемы и вопросы», — подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, по мнению Виктора Медведчука, отставка Фокина означает, что власть Украины официально отказалась от выполнения Минских соглашений.

Виктор Медведчук, опрос, Владимир Зеленский
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