Трамп будет участвовать в дебатах с Байденом, несмотря на «несправедливые условия»

Президент США Дональд Трамп будет участвовать в третьем раунде дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, хотя считает условия его проведения несправедливыми.
«Я буду участвовать, я просто думаю, что это очень несправедливо», — сказал Трамп журналистам.
По его мнению, несправедливо, что были изменены темы дебатов, а их ведущий, считает президент США, «полностью предвзят».
Ранее сообщалось, что комиссия по президентским дебатам приняла новые правила, согласно которым микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого.
Данное решение было принято после того, как первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016