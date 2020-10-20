Украину ждут несколько сухих и теплых дней

В Украине во вторник осадки не прогнозируются.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«Переменная облачность. Без осадков. Утром в Карпатском регионе и на востоке страны местами туман. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 2-7° тепла », - говорится в сообщении.
В Киеве и области 20 октября осадки не прогнозируются. Ветер западный, 5-10 м/с. В столице температура днем 10-12°, на Киевщине — 8-13°.
Согласно прогнозу на 21-22 октября, осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 ° тепла, на побережье морей до 9°; днем 21 октября 8-13°, на юге до 17°; 22 октября 11-16°, на юге и юго-западе 15-20°.
На Киевщине 21-22 октября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 21 октября 8-13°, 22 октября 11-16°.
В Украине 23-24 октября без осадков, лишь в пятницу в западных, днем и в северных областях небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, на остальной территории 23 октября 13-19°, 24 октября 10-16°.
В столичном регионе 23-24 октября без осадков. Температура ночью 4-9° тепла; днем 23 октября 14-19°, 24 октября 11-16°.
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