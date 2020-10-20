Число заражений коронавирусом в мире превысило 40 млн

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 млн 348 тыс. 737 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 448 тыс. 822 заражения, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 117 тыс. 572 человек против 1 млн 112 тыс. 599 на утро понедельника, излечились 27 млн. 628 тыс.198 человек.

В число стран с 5 млн и более подтвержденных заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 212 тыс. 981 заражение коронавирусом, 220 тыс. 119 летальных исходов. Более 3,2 млн человек в США излечились от коронавируса.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 7 млн 550 тыс. 273 заболевших COVID-19 при 114тыс. 610 смертельных случаях и 6,6 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных составило 5 млн 250 тыс.727 человек, умерли 154 тыс. 176, вылечены 4,5 млн человек.