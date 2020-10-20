Россия выделит деньги на сооружение опреснителей морской воды в Крыму

Российское правительство направит на опреснение воды для аннексированных Крыма и Севастополя 8,2 млрд рублей (105,5 млн долларов), следует из распоряжения местного кабинета министров об обеспечении устойчивого водоснабжения полуострова.

Согласно документу, на строительство сооружений по опреснению морской воды из федерального бюджета будет выделено 7,8 млрд руб., а 400 млн руб. — из регионального бюджета. Завершить проект власти собираются к 2022 году.

Помимо этого, в следующем году власти планируют построить новые сети для городского водохранилища Севастополя, а также завершить строительство очистных сооружений на юге города. На это предусмотрено 9,5 млрд руб. и 8,5 млрд руб. соответственно.

В конце сентября «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района на полуострове построят первую станцию для опреснения морской воды. По его словам, установку возведут в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя.

Проблемы с пресной водой на полуострове возникли в 2017 году. До того, как Крым был аннексирован Россией, вода на полуостров поступала со стороны Украины из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, которая полностью перекрыла пресное водоснабжение для полуострова.