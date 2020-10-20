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В Украине снова более 5000 заболевших коронавирусом за сутки

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В Украине снова более 5000 заболевших коронавирусом за сутки

5 469 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро вторника, 20 октября, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

При этом выздоровели за сутки 3 044, а умерли 113 ранее заболевших. Оба показателя являются максимальными с начала пандемии.

19 октября сообщалось о 4 766 заболевших за сутки, 18 октября – о 5 231, а 17 октября был зафиксирован рекордный показатель - 6 410 случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 309 107 человек, умерли от COVID-19 5 786 человек, выздоровели – 129 533.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 173 788 человек, что на 2 312 больше, чем днем ранее. Максимальный суточный прирост количества активных случаев болезни был зафиксирован 17 октября – на 4 107 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (462), Харьковской (446) и Житомирской (376) областях. Выздоровевших больше всего в Тернопольской (384) и Одесской (325) областях. Умерших за сутки больше всего в Киеве (17), Львовской (13), Днепропетровской (11) и Полтавской (10) областях.

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В Одесской, Тернопольской и Ривненской областях за минувшие сутки зафиксировано снижение количества больных за счет превышения количества выздоровевших над количеством заболевших за сутки, в остальных областях и в Киеве этот показатель возрос.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировано 6 039 подозрений на COVID-19.

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