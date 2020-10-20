Президент анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ходе послания к Верховной Раде во вторник пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса.

«Мы готовим пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса», — сказал Зеленский.

По его словам, среди них будет и закон об амнистии. «Но амнистия будет только тем, у кого руки не в крови», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что государству необходима Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, работа над которой уже началась.

«Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской областей мы строим новый Донбасс — современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась», — сказал он.