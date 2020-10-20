Рада рекомендовала Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию биологическим угрозам

Верховная Рада рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому создать и возглавить Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам.

За соответствующий проект постановления № 4228 проголосовало 308 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в проекте постановления, Национальный штаб создается для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни Covid-19 в Украине, для повышения возможностей национальной системы здравоохранения, введения комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии безопасности Украины в условиях новых глобальных биологических вызовов.